Россияне назвали рост цен главной проблемой общества

Россияне считают главной проблемой общества рост цен. Как свидетельствуют данные опроса « », поступившие в «Медузу», такого мнения придерживаются 58% респондентов.

При этом за последние годы обеспокоенность россиян ростом цен стабильно снижается — так, в 2016 году его называли проблемой более 80% респондентов, в 2018-м — 60-70%.

Другими важными проблемами респонденты назвали бедность (40%), коррупцию (39%) и рост безработицы (36%). На коррупцию россияне обращают все больше внимания: важность этой проблемы росла с 2015 года (24%) и в последние месяцы стабилизировалась на уровне 39-40%.

В социальной сфере россиян более всего беспокоят расслоение общества на богатых и бедных (26%), недоступность многих видов медицинского обслуживания (23%) и образования (20%).

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