Роскомнадзор вызвал телеканал Paramount Comedy на беседу из-за серии «Южного парка»

Роскомнадзор вызвал на профилактическую беседу представителей телеканала из-за сцен, которые демонстрировали в одной из серий сатирического мультсериала «Южный парк».

В ведомстве рассказали, что обнаружили в эфире телеканала эпизод сериала, в котором «демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами».

В Роскомнадзоре отметили, что мультсериал имеет возрастную маркировку «18+», выходит на телеканале после 23 часов и ориентирован на взрослую аудиторию.

В Роскомнадзоре не уточнили, о какой серии «Южного парка» идет речь. Судя по телепрограмме Paramount Comedy, в последнее время в эфире телеканала показывали серии 14-го сезона «Южного парка», который вышел в 2010 году. Возникли ли у Роскомнадзора претензии к одной из серий этого сезона, неясно.