Пятеро обвиняемых по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова получили пожизненные сроки. Всего в деле было 28 фигурантов

Суд в Турции приговорил к пожизненному заключению пятерых фигурантов дела об убийстве российского посла Андрея Карлова.

Трое из этих пятерых были признаны виновными непосредственно в организации убийства и получили по два пожизненных срока. Среди них — человек, который, по версии обвинения, непосредственно отдал приказ убийце.

Девять других обвиняемых по делу получили сроки от пяти до 15 лет тюрьмы, еще пятерых оправдали.

Еще девять фигурантов дела до сих пор находятся в розыске. Среди них — живущий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, которого турецкие власти называют идеологом 2016 года. Дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Андрея Карлова застрелили в декабре 2016 года в Анкаре на выставке «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Его убийца, 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ, был убит полицией. Перед преступлением он выкрикнул несколько фраз об участии России в боевых действиях в Сирии.

По версии турецких властей, сторонники Гюлена спланировали убийство Карлова, чтобы навредить двусторонним отношениям России и Турции.