Производитель Dove, Sunsilk и Axe откажется от слова «нормальный» на упаковках и в рекламе своей косметики

Концерн Unilever перестанет использовать слово «нормальный» на упаковках и в рекламе своих косметических продуктов, а также продуктов личной гигиены. Такое решение принято в рамках усилий компании расширить стандарты красоты, сообщается на сайте Unilever.

Зимой 2021 года концерн провел опрос об ожиданиях людей от индустрии красоты. В нем приняли участие 10 тысяч человек в девяти странах. Семь из 10 участников опроса заявили о негативной реакции на слово «нормальный» на упаковках и в рекламе косметики.

«Мы знаем, что отказ от слова „нормальный“ не решит проблему сам по себе, но это важный шаг вперед. Это лишь одно из действий, которые мы предпринимаем в рамках нашей стратегии „Позитивная красота“, цель которой не только нанести меньше вреда, но и принести больше пользы людям и планете», — заявил топ-менеджер Unilever Санни Джайн.

Концерн также пообещал перестать менять тела моделей и цвет их кожи в своей рекламе с помощью цифровой обработки.

Концерн Unilever — нидерландская компания, один из лидеров мирового рынка косметики, парфюмерии и бытовой химии. Ей принадлежат бренды Axe, Dove, Rexona, Sunsilk, Knorr, Lipton, Domestos.

В июне 2020 года, на фоне протестов против полицейского насилия и расовой дискриминации в США, концерн Unilever заявил об отказе от слов «белый» и «светлый» на упаковках и в рекламе своей косметики.