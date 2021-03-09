Подростка из Читы, прикурившего от свечи в храме, признали виновным в оскорблении чувств верующих

Житель Читы, прикуривший сигарету от свечи в одном из храмов города, признан виновным в оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ). Мировой судья назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ, сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу Забайкальского краевого суда.

Видео, на котором подросток (ранее сообщалось, что ему 18 лет) прикуривает от церковной свечи, было опубликовано в тиктоке в июле 2020 года. В августе стало известно, что заведено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Подросток признал вину. По данным «Тайга.инфо», он трижды публично извинялся, а также заявлял, что получает угрозы в свой адрес.

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий говорил, что готовит ходатайство о помиловании прикурившего в храме.

Уголовная ответственность за оскорбление чувств верующих была введена в России в 2013 году. Часть вторая 148 статьи УК предусматривает наказание в виде штрафа (до 500 тысяч рублей), обязательных или принудительных работ, административного ареста, а также лишения свободы на срок до трех лет.