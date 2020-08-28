На читинского подростка, прикурившего от свечи в храме, завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Читы, подозреваемого в оскорблении чувств верующих.

По версии следствия, в июле 2020 года подросток зашел в один из православных храмов Читы и демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоявшую на алтаре. Весь процесс был заснят на видео и опубликован в соцсетях.

Дело расследуется по части 2 статьи 148 УК, которая предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Как ранее сообщало издание «Чита.ру», инцидент произошел в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери. Видео сняли и выложили в тикток двое подростков. Перед тем, как зайти в храм, один из них заявил, что «это будет преступление года».

После того, как видео распространилось в соцсетях, запечатленный на нем подросток извинился за свой поступок, сделанный «не ради хайпа, а по своей глупости, тупости». Он также рассказал, что ему поступают угрозы. Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий заявлял, что готов встретиться и спокойно побеседовать с молодыми людьми и их родителями.