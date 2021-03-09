Госдума одобрила отмену предельного возраста для госслужащих, назначаемых президентом. Поправка коснется, например, полпредов и руководителей АП

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, отменяющий возрастные ограничения для госслужащих, которых .

По действующему законодательству, предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет. Для занимающих высшие группы должностей срок службы может быть продлен до 70 лет. Однако, указывается в пояснительной записке, «в отдельных случаях возникает необходимость продления срока госслужбы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям».

Продлевать срок нахождения на госслужбе достигшим 70-летнего возраста, подчеркивают авторы законопроекта, предполагается «в исключительных случаях».

После принятия закона под его действие подпадут руководители администрации президента, полномочные представители президента, уполномоченный по правам ребенка, пресс-секретарь президента и первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ.

Среди полпредов президента 70 лет в мае 2021 года исполнится Юрию Чайке.

На некоторых из вышеуказанных должностей и сейчас находятся люди, чей возраст превышает 70 лет. Например, первому заместителю секретаря Совета безопасности РФ Юрию Аверьянову в январе исполнился 71 год.