Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости новых законов, направленных на «защиту цифрового суверенитета», в связи с решением Facebook заблокировать публикации российских СМИ. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Со стороны Facebook подобное происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ.

Накануне Facebook заблокировал статьи ТАСС, РБК и еще нескольких российских СМИ о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы «МКУ». Статьи были написаны по пресс-релизу ФСБ. Роскомнадзор потребовал их вернуть.

В конце 2020 года Роскомнадзор получил право полностью или частично блокировать интернет-ресурсы (в том числе Twitter, Facebook и YouTube), допускающие дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.