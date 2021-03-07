Facebook заблокировал статьи российских СМИ, написанные по пресс-релизу ФСБ. Роскомнадзор потребовал их вернуть

Обновлено. Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам, размещенным в аккаунтах российских СМИ — ТАСС, РБК, а также «Взгляд». Речь идет о статьях про задержание сторонников «МКУ». Также стало известно, что подобные материалы также удалены в аккаунтах RT, РИА Новости, Sputnik, «Комсомольской правды» и НТВ.

Соцсеть Facebook заблокировала материалы российских информагентств ТАСС и РБК о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы «МКУ». Об этом оба издания сообщили 7 марта.

Речь идет о статьях, опубликованных 18 февраля и основывающихся на официальном пресс-релизе ФСБ. Соцсеть пометила информацию из материалов как «ложную».

Подрядчиком, проверявшим сообщения российских изданий, называется украинская фактчекинговая платформа StopFake. «В Воронеже действительно по обвинению в экстремизме задержали троих местных жителей, однако все фигуранты дела граждане РФ, были членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют», — цитирует РБК сообщение эксперта StopFake.

«РБК настаивает на корректности изложения информации из официального сообщения ФСБ. Редакция направила запрос в администрацию Facebook с требованием провести дополнительную проверку и объяснить решение о блокировке материала», — заявила редакция агентства. В ТАСС также пообещали обратиться с жалобой в соцсеть, а также «привлечь к ситуации внимание» Роскомнадзора.

Facebook начал борьбу с фейковыми новостями в 2016 года — из-за дезинформации о президентской кампании в США, появлявшейся в соцсети. В меню Facebook есть возможность пожаловаться на потенциально фейковый материал. Его передают на проверку сторонним организациям. В рамках программы фактчекинга контента в Украине соцсеть сотрудничает с украинскими организациями VoxCheck и StopFake.