Семь человек погибли при ДТП в Самарской области

В результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen и грузовика Isuzu в Самарской области погибли семь человек, в том числе один несовершеннолетний. Об этом сообщает ТАСС.

ДТП произошло около пяти часов утра по московскому времени на трассе Самара — Тольятти в районе населенного пункта Курумоч. Предполагается, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу.

Все погибшие — по предварительным данным, среди них было пятеро мужчин и две женщины — находились в легковом автомобиле. Водитель грузовика не пострадал.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ).