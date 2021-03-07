Из банковских ячеек «Россита-банка» в Москве украли 157 миллионов рублей. Половина похищенных денег принадлежала президенту банка

У клиентов московского «Россита-банк» украли более 157 миллионов рублей, хранившихся в банковских ячейках, сообщает агентство «Москва».

По сведениям источника журналистов в правоохранительных органах, кражи в банке, расположенном на 1-й Брестской улице, произошли в промежуток между 1 февраля и 6 марта.

О пропаже денег сообщили четыре клиента «Россита-банка», в том числе его президент Алексей Мишарин. У него пропал миллион долларов (74 миллиона 420 тысяч рублей). Еще один клиент заявил о краже из ячейки принадлежащих ему пяти миллионов 500 тысяч рублей, другой — о краже трех миллионов 500 тысяч рублей. Индивидуальная предпринимательница, арендовавшая ячейку в «Россита банке», сообщила о пропаже 17 миллионов 500 тысяч рублей и 750 тысяч долларов.

По факту преступления возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Общий ущерб по делу составляет 157 миллионов 170 тысяч рублей.

Читайте также За три дня в Москве из банковских ячеек украли около 250 миллионов рублей