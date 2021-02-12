За три дня в Москве из банковских ячеек украли около 250 миллионов рублей

Преступники в течение трех последних дней похитили из нескольких банков Москвы деньги и ювелирные украшения, хранившиеся в банковских ячейках. Общая сумма ущерба составила около 250 миллионов рублей, сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что «преимущественно» похищения совершили в банке на улице Климашкина, дом 21, в центре Москвы — по этому адресу расположен головной офис Банка РМП. Еще около 56 миллионов украли из банка на улице Пришвина, дом 8, корпус 2, — тут находится головной офис банка «Агора».

Деньги и украшения украли у сотрудников банка, хранивших сбережения в сейфе, а также у вкладчиков. Ни в одном из случаев преступники не нарушили целостность банковских ячеек, отметил источник ТАСС. После нескольких краж полиция возбудила уголовные дела, по другим начала проверки.

Life сообщил 11 февраля, что помимо двух упомянутых банков кражу также совершили в Ишбанке, откуда украли четыре миллиона рублей. По данным издания, преступники выбирали небольшие частные банки, которые хранят наличные, и, подбирая ключи, вскрывали банковские ячейки.

Источник Life сообщил, что полицейские предполагают, что к кражам причастна группировка из Украины — один из предполагаемых преступников попал на камеры видеонаблюдения, при этом ранее его видели на границе с Украиной при въезде в Россию.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили информацию о краже денег и украшений из банковских ячеек в центре Москвы, не приведя других подробностей.