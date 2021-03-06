В школах России закроют доступ к «негативной» информации по Wi-Fi

В российских школах запретят доступ по Wi-Fi к «негативному» контенту, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».
Wi-Fi, который будет в школе, как раз настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо.
Министр не стал уточнять, к какой информации в школах станут ограничивать доступ по Wi-Fi.
До конца года, по словам Кравцова, все школы в городах планируют подключить к интернету со скоростью как минимум 100 мегабит в секунду, а школы в поселках и селах — 50 мегабит в секунду.
«Да, будут очень отдаленные школы, где, возможно, спутник и другие технологии будут использоваться», — добавил министр.
3 марта президент России Владимир Путин призвал сотрудников МВД тщательнее искать людей, которые используют интернет, чтобы продвигать «совершенно неприемлемый контент», например, детскую порнографию и проституцию, а также для доведения подростков до самоубийств.
4 марта Владимир Путин также затронул эту тему, заявив, что интернет должен подчиняться «моральным законам общества», иначе это общество «будет разрушаться изнутри».