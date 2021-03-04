Интернет должен «подчиняться моральным законам», иначе «общество разрушится» Путин второй день подряд рассуждает о том, кто виноват в детских суицидах, порнографии, проституции. Расшифровка

Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

4 марта президент России Владимир Путин встретился в Кремле с волонтерами акции взаимопомощи . В ходе общения он среди прочего затронул тему склонения детей к самоубийствам — президент говорит об этом второй день подряд. 3 марта, выступая на коллегии МВД, Путин заявил, что некие люди преследуют свои «эгоистические хорьковые цели», когда используют детей для распространения детской порнографии, проституции или доводят их до самоубийства. На следующий день президент высказался об этом намного подробнее. Публикуем расшифровку речи Путина в Кремле.

Владимир Путин: Что касается улицы, то там, конечно, лучше молодых людей занимать позитивным контентом, как щас модно говорить. Тем, чтобы давать им возможность развиваться для того, чтобы они могли стать успешными в жизни, самоутвердиться (в хорошем смысле этого слова), добиться успеха. Что касается вот этой улицы, , могу только повторить. Дело не только в улице, я же пошире как бы постарался подойти к этому. Просто формат работы в рамках коллегии МВД не дает возможности поговорить поподробнее (смеется) по этим проблемам.

Ну что я имел в виду. Хотя я некоторые вещи затронул. Вот… У нас было много дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете. Но интернет проник уже во все сферы нашей жизни. И по большому счету он должен подчиняться даже не просто элементарным… не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем, иначе это общество будет разрушаться изнутри.

А вот как слова Путина объяснял его пресс-секретарь Путин заявил, что кто-то в России преследует «хорьковые цели». Песков объяснил, кто именно

А там, к сожалению, мы сталкиваемся с чем: не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных, там, уличных мероприятий. Все взрослые люди, поэтому… И мы знаем же об этом! Ну что скрывать. Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, с детской проституцией, с продвижением, да, с распространением наркотиков , где целевой аудиторией являются именно дети и подростки, с вытаскиванием на ту же улицу, да, для того, чтобы там похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед, на самом деле.

И это, конечно, все, что это такое? Это… это использование детей в качестве предмета, это использование детей в качестве инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей. И всегда это источник использования детей как источника получения прибыли. Как ни странно, в том числе и при подталкивании несовершеннолетних, подростков к суицидам, к самоубийствам. И там тоже находят возможность на этом заработать. Это потрясающе! Вот я вижу, коллега тоже с удивлением там глаза открыла и сделала известный, понятный жест с руками. И у меня абсолютно то же самое было, когда я об этом узнал.

А когда полиция добирается до этих уродов, так, вы можете представить себе, это совсем другие люди. Одно дело, когда сидит в интернете, и такой крутой, Рэмбо там, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, да, и он выстраивает такую целую концепцию там, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны наложил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко , девочек и пацанов подталкивает к суицидам, и при этом выстраивает всю работу таким образом, что на этом еще и зарабатывает. В чем дело? Зарабатывают на этом: рекламку размещают, еще что-то делают, еще что-то, вот все дело. Вот мы не можем позволить никому это делать. И я очень хочу, чтобы понимание опасности для будущего страны, чтобы это понимание было у подавляющего большинства наших граждан. Потому что, если этого не будет, мы будем… изнутри нас всегда будут раскачивать.

Вот известный всем нам хорошо — и мы гордимся им — наш ученый Менделеев, который считать, как известно, умел. Он в начале XX века подсчитал, что, если Россия будет развиваться теми темпами и в том режиме, в котором она находилась в начале XX века, к 2000-му году, говорил он, в России будет жить 600 миллионов человек. А у нас сейчас сколько? Вот потрясения, революции, войны. Поэтому и вот ваше движение, которое вы назвали «Мы вместе», оно чрезвычайно важно по своей сути. Да, повод благородный, конкретный и востребованный временем, но сама идея объединения будет создавать благоприятную основу, фундамент для будущего развития России. Спасибо.

Читайте также

Родители школьников, Госдума и СК паникуют из-за «акции массового суицида» в тиктоке, которая «назначена» на 3 марта. Чем эта история похожа на «группы смерти» и «синих китов»?

Читайте также

Родители школьников, Госдума и СК паникуют из-за «акции массового суицида» в тиктоке, которая «назначена» на 3 марта. Чем эта история похожа на «группы смерти» и «синих китов»?

Расшифровал Александр Бакланов