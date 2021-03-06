Депутат Госдумы предупредил о скором повышении пенсионного возраста. В Кремле назвали это «ошибочным утверждением»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который утверждает, что после думских выборов в 2021 году российские власти могут вновь повысить возраст выхода на пенсию.

«Это ошибочное утверждение», — сказал Песков «Интерфаксу», комментируя слова депутата.

Валерий Рашкин ранее 6 марта заявил в интервью изданию Ura.ru, что правительственная группа по анализу эффективности посчитала, что пенсионной реформы 2018 года недостаточно для того, чтобы покрыть дефицит бюджета Пенсионного фонда России. Рашкин предположил, что правительство будет готовить предложение о дальнейшем повышении пенсионного возраста после выборов в Госдуму, намеченных на сентябрь.

В 2018 году в России приняли закон о поэтапном повышении пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.