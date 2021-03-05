Руководство Китая объявило о реформе избирательной системы Гонконга. К власти приведут «патриотов» страны

Власти Китая объявили о реформе избирательной системы Гонконга, в результате которой в его войдет больше сторонников Пекина. Такое заявление прозвучало на ежегодном заседании Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сообщает Reuters.

Изменения нужны для того, чтобы руководство Гонконга состояло исключительно из «патриотов» страны, заявил высокопоставленный чиновник китайского правительства Ся Баолун, который отвечает за дела полуавтономного района.

Согласно проекту реформы, коллегия выборщиков Гонконга, представленная в основном сторонниками Пекина, теперь сможет контролировать избрание кандидатов в Законодательный совет, отмечает «Би-би-си». Ранее коллегия избирала только главу этого полуавтономного региона. Ожидается также, что количество членов Законодательного совета увеличится с 70 до 90, а дополнительные места будут отданы пропекинским политикам.

Заместитель председателя постоянного комитета ВСНП Ван Чэнь заявил, что реформа устранит «лазейки» в избирательной системе Гонконга. В 2019 году на выборах в районные советы Гонконга кандидаты от оппозиции получили почти 90% из 452 мест, что нанесло удар по Пекину, напоминает Reuters.

В 2019 году в Гонконге несколько месяцев продолжались акции протеста, участники которых выступили против законопроекта об экстрадиции в материковый Китай. В итоге власти отказались от проекта.

Летом 2020 года митинги и столкновения возобновились на фоне принятия так называемого закона о национальной безопасности. Критики закона заявляли, что он направлен на подавление оппозиции и инакомыслия в Гонконге. В начале марта в Гонконге задержали 47 активистов, обвиняемых в «подрывной деятельности» в соответствии с новым законом.