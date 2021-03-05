Роскомнадзор предложил устанавливать счетчики посещаемости в соцсетях

Роскомнадзор разработал проект приказа, обязывающего социальные сети устанавливать счетчики посещаемости. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 18 марта.

Согласно приказу, владельцы соцсетей должны будут устанавливать предлагаемую Роскомнадзором «программу для электронных вычислительных машин, предназначенную для определения количества пользователей информационного ресурса». Таким образом ведомство рассчитывает узнавать, подпадает ли соцсеть под действие закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента.

Если установить счетчик будет невозможно, РКН станет направлять запросы о посещаемости владельцам соцсетей. Если и это не даст результата, ведомство установит число пользователей соцсети на основе собственного программного обеспечения или общедоступных сведений в интернете.

1 февраля вступили в силу поправки, обязывающие соцсети, если их ежедневная аудитория в России составляет не менее 500 тысяч пользователей, самостоятельно мониторить и блокировать противоправную информацию. Закон не предусматривает никакого наказания для тех, кто откажется это делать.

Ранее Роскомнадзор также разработал проект приказа, по которому соцсети должны предоставлять ежегодный отчет об удалении запрещенного в России контента, а также обязаны установить специальную форму для жалоб пользователей.