«Левада-центр»: самыми запоминающимися событиями января и февраля стали суд над Навальным и протесты в его поддержку

Каждый пятый (20%) житель России считает, что самым запоминающимся событием второй половины января — начала февраля стал суд над политиком Алексеем Навальным. Таковы результаты опроса, проведенного в феврале .

Опрос провели 18-24 февраля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1616 человек от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 регионах России. Исследование проводили на дому у респондента методом личного интервью. Участников исследования спрашивали, какие события последних четырех недель запомнились им больше всего.

Вторым самым запоминающимся событием стали протестные акции, которые проходили 23 и 31 января, а также 2 февраля. Их отметили 18% опрошенных. На третьем месте — ситуация с коронавирусом, в том числе вопросы вакцинации и отмена антиковидных ограничений (13%), а на четвертом — снегопады в России (9%).

Как показало предыдущее аналогичное исследование «Левада-центра», самым запоминающимся событием января стали протестные акции — об этом говорили 45% опрошенных.

В феврале суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, оппозиционер должен будет провести в колонии два с половиной года. Кроме того, в феврале суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

23 января в более чем 100 городах России прошла первая из серии акций в поддержку Алексея Навального, которого задержали после возвращения из Германии. Кроме того, крупные протесты проходили 31 января и 2 февраля. В ходе трех протестных дней задержали около 11 тысяч человек. 14 февраля прошла еще одна акция в поддержку Навального, в ходе которой участники зажигали фонарики; тогда обошлось без массовых задержаний.

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