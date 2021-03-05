Имперский колледж Лондона: доверие к вакцинам от коронавируса в мире растет, а опасений из-за побочных эффектов становится меньше

Больше половины (58%) жителей развитых стран Европы и Азии готовы сделать прививку от коронавируса, показал , который провели в 15 странах Имперский колледж Лондона и исследовательская компания YouGov.

Согласно результатам исследования, готовность сделать прививку выросла среди жителей девяти стран. Больше всего желающих в Великобритании, где в феврале 77% респондентов сказали, что готовы привиться уже на этой неделе; в ноябре таких было 54% (.pdf).

Меньше других сделать прививку готовы респонденты из Франции, Сингапура и Японии (40%, 48% и 48% соответственно), но с ноября доверие к вакцинам в этих странах несколько выросло (тогда о готовности сделать прививку говорили 25%, 36% и 39% соответственно). Из всех стран, участвовавших в исследовании, во Франции больше всего людей, не готовых сделать прививку (33% в феврале против 42% в ноябре).

В большинстве стран люди стали меньше бояться вакцин, показал опрос. Об опасениях из-за побочных эффектов в феврале сказали 45% опрошенных, в ноябре таких было 54%. Больше других об этом беспокоятся во Франции, Сингапуре и Японии (56%, 59%, 61% соответственно), меньше всего — в Великобритании (26%).

Согласно результатам опроса , проведенного в феврале, 62% опрошенных жителей России не готовы сделать прививку от коронавируса, а 30%, наоборот, готовы привиться.

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