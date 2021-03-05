«Бурные фантазии буквописцев». Рамзан Кадыров прокомментировал статью «Медиазоны» о связи чеченских политиков с убийством Немцова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью информацию о том, что предполагаемые соучастники Бориса Немцова в день преступления созванивались с влиятельными чеченскими политиками. Об этом Кадыров написал в телеграме.

В эти дни ряд СМИ, ссылаясь на некие детали расследования какого-то сомнительного агентства, вновь за уши привязали к событиям, связанным с убийством Немцова, чеченцев. На этот раз бурные фантазии буквописцев дошли до депутата Госдумы Адама Делимханова и сенатора Сулеймана Геремеева. Пишут, что Сулейману и Адаму звонили соучастники преступления в день убийства Немцова.

Кадыров заявил, что люди, которые «сочиняют и распространяют подобную ложь», являются «западными марионетками». «Понятно, что того же Немцова Запад держал до времени, пока был нужен. Убрали его ровно тогда, когда иностранные хозяева решили, что роль свою отыграл», — заявил глава Чечни. Он добавил, что, по его мнению, основные следы преступления ведут в Украину.

Но все же, почему в этом деле так часто фигурирует Украина? Причем, она появляется во всех самых важных эпизодах и событиях, связанных с преступлением. В ту ночь с Немцовым была его спутница — украинка. Пистолет, из которого стреляли, тоже, как сообщается, был завезен из Украины, убийца прятался там же. И по некоторым источникам, в той же стране был завербован.

1 марта «Медиазона» опубликовала материал об убийстве Боориса Немцова, подготовленный вместе с расследовательским проектом Scanner Project. Журналисты получили доступ к телефонным биллингам, записям с камер наблюдения и сведениям об авиаперелетах, с помощью которых восстановили хронологию действий участников убийства Немцова и их предполагаемых подельников до и после преступления.

Журналисты, в частности, сообщили, что чеченцы, которых позже осудили за убийство Немцова, получали инструкции от полицейского Асланбека Хатаева. Сам он в день убийства не раз связывался с сенатором Сулейманом Геремеевым и депутатом Адамом Делимхановым. Также с сенатором созванивался его племянник, бывший офицер чеченского батальона «Север» Руслан Геремеев, которого адвокаты Немцова называли организатором убийства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если в расследовании «Медиазоны» и Scanner Project имеются новые факты об убийстве Немцова, «на это обратят внимание».