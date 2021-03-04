Суд приговорил к штрафу автора фильма о суде над Путиным и Сечиным. Прокурор просил посадить его почти на семь лет

Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил активиста из Татарстана Карима Ямадаева к штрафу из-за публикации видео «Судья Грэмм» с инсценировкой суда над президентом России Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Судья признал Ямадаева виновным в призывах к терроризму и оскорблении представителя власти, сообщается в телеграм-канале «Сетевые свободы», проекта «Агоры» по защите свободы слова. Интересы Ямадаева представлял адвокат «Агоры» Владимир Красиков.

По первой статье обвинений активиста приговорили к 500 тысячам рублей штрафа, по второй — к 30 тысячам. Путем частичного сложения общая сумма штрафа составила 510 тысяч рублей. Кроме того, суд учел время, которое Ямадаев провел под стражей, таким образом, окончательная сумма штрафа — 300 тысяч рублей. Помимо этого ему запретили администрировать работу сайтов на протяжении двух с половиной лет. Активиста освободили в зале суда.

Государственный обвинитель во время прений сторон просил приговорить Ямадаева к шести годам и семи месяцам колонии.

В декабре 2019 года Карим Ямадаев выпустил первую серию веб-сериала «Судья Грэмм». Действие разворачивается в 2022 году. По сюжету судья Грэмм, роль которого сыграл Ямадаев, вынес приговор участникам судебного процесса с участием Владимира Путина, Дмитрия Пескова и Игоря Сечина, чьи роли исполнили люди с черными мешками на головах и табличками с именами на груди. Судья Грэмм приговорил «Пескова» и «Сечина» к смертной казни, после чего за кадром сам же исполнил приговор. В отношении «Путина» приговор в первой серии «Судьи Грэмма» не вынесли, второй эпизод сериала не вышел.

Через пять дней после выхода фильма у Ямадаева и его родственников провели обыски по уголовному делу об оскорблении представителя власти. Еще через несколько дней Ямадаева задержали по подозрению в призывах к терроризму.