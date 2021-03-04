Премьер Словакии пошутил, что расплатится за российскую вакцину Закарпатьем. Украина потребовала извинений и получила их

Министерство иностранных дел Украины потребовало официальных извинений от премьер-министра Словакии Игора Матовича за его слова о плате за российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

3 марта Матович в ходе интервью словацкому Radio Express, отвечая на вопрос ведущего о том, что он пообещал России за поставки вакцины, сказал, что платой является . Позже он пояснил, что ничего не обещал России и Россия ничего от него не хотела.

«Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружественную и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений», — заявил в ответ украинский МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Матовича в своем твиттере, предложил обменять российскую вакцину на несколько регионов Словакии.

Обновлено. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что передал своему украинскому коллеге извинения за «неуместные высказывания» премьер-министра.

Словакия одобрила российскую вакцину и получила первую партию препарата 1 марта, не дожидаясь официальной регистрации «Спутника V» в ЕС.