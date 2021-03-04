Летные испытания прототипа космического корабля , разработанного компанией SpaceX Илона Маска, были прерваны за 0,1 секунды до взлета. Об этом сообщает CNN.

Starship SN10 (девятый серийный испытательный аппарат) был готов к испытательному полету, но в последний момент перед взлетом двигатели корабля были остановлены, и SpaceX объявила, что полет прерван.

Как пишет The New York Times, запуск прервался из-за проблем с одним из двигателей. Бортовой компьютер прототипа получил данные, что один из двигателей развивает слишком большую тягу, пишет Ars Technica со ссылкой на пояснения основателя SpaceX Илона Маска.

Главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер заявил, что Starship SN10 заправят заново и организуют вторую попытку запуска через несколько часов.

Обновлено. Во время повторных испытаний SpaceX впервые удалось провести успешную посадку Starship, но после приземления прототип взорвался.

Восьмой и девятый прототипы Starship взорвались при посадке в ходе летных испытаний в декабре 2020-го и феврале 2021 года.