Илон Маск решил построить новый город в Техасе и назвать его Звездная база

Основатель SpaceX Илон Маск объявил о планах создания нового города в штате Техас. Об этом Маск, как обычно, написал в своем твиттере.

«Создается город Звездная база, Техас»

Глава Tesla также добавил, что новый город будет «dog friendly», а управлять им будет «The Doge». Как предполагает Forbes, таким образом Маск намекает на криптовалюту Dogecoin, названную в честь популярного мема с собакой породы сиба-ину Доге.

Где именно будет располагаться Звездная база — пока неизвестно. Bloomberg считает, что речь идет о переименовании поселения Бока-Чика, где расположен испытательный полигон SpaceX.

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