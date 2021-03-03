Бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль выдвинули в совет директоров «Роснефти». Путин танцевал на ее свадьбе

Правительство России выдвинуло бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо Кнайсль, правительство выдвинуло в независимые члены совета директоров «Роснефти» бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Сейчас он занимает пост председателя совета директоров компании.

Карин Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии с декабря 2017-го по июнь 2019-го. В 2018 году президент России Владимир Путин по приглашению Кнайсль совершил частный визит на ее свадьбу, где танцевал с невестой.

Вот как это было Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии

Герхард Шредер был канцлером Германии в 1998-2005 годах. После отставки он возглавил совет директоров компании-оператора проекта «Северный поток», а в 2017 году возглавил совет директоров «Роснефти». Западные СМИ называли Шредера близким другом Путина.