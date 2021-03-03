Крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas запустит рейсы с неизвестным пунктом назначения, чтобы стимулировать внутренний туризм во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает CNN.

При посадке на так называемые «загадочные рейсы» пассажиры не будут знать, куда именно они прилетят. Во время полета его маршрут можно будет отслеживать на экранах в спинках кресел — так пассажиры смогут угадать, куда они направляются.

Билеты поступят в продажу 4 марта. Вылеты запланированы из Брисбена, Сиднея и Мельбурна — 27 марта, 18 апреля и 1 мая соответственно. Рейсы будут выполнять лайнеры Boeing 737, рассчитанные на 120 пассажиров.

Путешествие рассчитано на один день. Вылет — примерно в 7 часов утра, перед ним пассажиров ждет завтрак в лаунж-зоне. Обратно они вернутся поздно вечером. Рейс в одну сторону занимает около двух часов и включает полет на малой высоте над некоторыми достопримечательностями.

Авиакомпания дала несколько подсказок для пассажиров «загадочных рейсов». Например, рейсы из Брисбена подойдут тем, кто любит деревенское гостеприимство, изысканные блюда, вино и отдых на свежем воздухе. Рейсы из Сиднея понравятся тем, кто предпочитает «обедать на пляже» в тропиках, рейсы из Мельбурна подойдут любителям свежего воздуха, изысканной еды и фермерских рынков.

Билеты экономкласса стоят 737 австралийских долларов (577 долларов США), а билеты бизнес-класса — 1570 австралийских долларов (1220 долларов США).

В Австралии из-за пандемии коронавируса введен запрет на поездки за границу. Тем, кто хочет покинуть страну, необходимо получить разрешение от министерства внутренних дел. Qantas рассчитывает возобновить международные рейсы до конца октября 2021 года.

Читайте также

Как россияне пытаются вернуть деньги за авиабилеты, купленные во время пандемии. А авиакомпании и власти — стараются не дать им этого сделать

Читайте также

Как россияне пытаются вернуть деньги за авиабилеты, купленные во время пандемии. А авиакомпании и власти — стараются не дать им этого сделать