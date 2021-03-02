«В нашем театре разрешено флиртовать и начинать романы во всех комбинациях». Константин Богомолов представил правила Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов представил новые правила Театра на Малой Бронной, художественным руководителем которого он является с мая 2019 года.

Речь идет о правилах, которые ранее предложил художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис.

«Блистательный текст Алвиса Херманиса. Правила его театра. С разрешения Алвиса беру их в наш театр. На Бронной. И рекомендую всем. Так победим», — написал Богомолов в своем инстаграме 1 марта.

Правила, предложенные Херманисом

1. В нашем театре свобода слова разрешена без каких-либо ограничений.

2. Наш театр и политкорректность несовместимы. Потому что объектом внимания театра является изучение человека во всех его проявлениях. Если мы позволим проявляться только красивой и порядочной стороне человеческой натуры, мы никогда абсолютно ничего не узнаем о секретах и бездонности человека — а это именно то, что нас в этой работе и жизни интересует. Потому что остальное — просто скучно да и неправда. Если в театр приходит политкорректность, то театр надо закрывать, а нам всем идти по домам.

3. В нашем театре разрешено шутить обо всем и без каких-либо ограничений. Разрешено рассказывать оскорбительные анекдоты без каких-либо ограничений. Если человек работает в театре или приходит в театр как зритель — ему нужно учиться самому справляться с ситуацией, в которой кто-то его задел словом или оскорбил его чувства. Потому что это только его личная проблема восприятия и никак иначе. Это часть жизни и это нормально — жить среди людей, которые не такие, как ты. Если человек с этим не справляется или слишком нежный — очень рекомендуем воздержаться от посещения театра.

4. В нашем театре разрешено флиртовать и начинать романы как между актерами, так и между зрителями, а также во всех других комбинациях.

5. В нашем театре разрешено работать людям с самыми разнообразными политическими взглядами. Потому что чем мы больше отличаемся друг от друга — тем лучше и интереснее.

6. В нашем театре разрешено не только не прятать и не стыдиться, но и не бояться говорить и открыто ссориться из-за своих политических убеждений.

7. В нашем театре каждому позволено верить в то, что его взгляды самые правильные.

И да поможет вам Бог.

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В феврале в «Новой газете» был опубликован манифест Константина Богомолова «Похищение Европы 2.0». В тексте Богомолов рассуждал о том, что на Западе восторжествовал «новый этический рейх» с «новой этикой» в качестве идеологии. Ее суть в тотальном контроле над эмоциями и сексуальной жизнью человека. По мнению Богомолова, России нужно немедленно разорвать связь с Европой.

Манифест широко обсуждался. Многие пользователи предполагали, что настоящим автором послания может быть Владислав Сурков.