Против Amazon подали иск о расовой и гендерной дискриминации

Сотрудница онлайн-ритейлера Amazon Шарлотта Ньюман подала иск к руководству компании, обвинив его в дискриминации по расовому и гендерному признаку, а также в харассменте, сообщает Bloomberg.

Иск подан в Окружной суд в Вашингтоне, округ Колумбия. Ньюман, говорится в заявлении юридической фирмы Wigdor LLP, представляющей ее интересы в деле, утверждает, что Amazon нанимает чернокожих людей на более низкие должности, чем людей с белым цветом кожи. Также, по словам истицы, за одну и ту же работу чернокожим сотрудникам платят меньше, чем их коллегам, а получить повышение им значительно труднее.

В частности, сообщили в Wigdor LLP, Ньюман лишь спустя два с половиной года получила ту должность, на которую рассчитывала при найме в Amazon, хотя исполняла именно эти обязанности, но платили ей меньше.

Ньюман, пришедшая в Amazon четыре года назад, также обвиняет менеджмент компании в неподобающем поведении. В частности, по словам Ньюман, руководители дергали ее за волосы, называли «страшной» и похожей на «гориллу». Кроме того, Ньюман заявляет, что подвергалась сексуальным домогательствам на работе.

По словам истицы, ей известны случаи дискриминации по расовому и гендерному признаку, а также неподобающего поведения руководства и по отношению к другим чернокожим сотрудникам.

«Мы не терпим дискриминации или притеснений любого рода и тщательно расследуем все претензии и принимаем соответствующие меры», — отреагировали на иск Ньюман в Amazon, добавив, что разбираются с выдвинутыми обвинениями.

Amazon — крупнейший в мире онлайн-ритейлер. В 2018 году сотрудники Amazon вели активную борьбу за повышение оплаты и улучшение условий труда, на их стороне, в числе прочих, выступал сенатор Берни Сандерс. В итоге оплата была повышена.