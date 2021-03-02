Правительство предложило отменить наказание для медицинских работников за случайную потерю наркотиков

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий освободить медицинских работников от уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотических веществ, совершенное по неосторожности.

В Уголовном кодексе предлагается прописать, что действие не распространяется на случаи, когда нарушение допустили во время медицинской деятельности, если утрата наркотических веществ «не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что Минздрав и МВД будут должны утвердить порядок, по которому врачи станут отчитываться из-за потери наркотического вещества. В документе подчеркивается, что предложенные поправки «не исключают» дисциплинарную или материальную ответственность за их потерю.

Законопроект разработали по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал в январе 2020 года. За полгода до этого, в июне 2019 года, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер в ходе «прямой линии» Путина обратила его внимание на эту проблему. Она указывала, что из-за сложившейся практики медики не выписывают или отказываются применять сильнодействующие анальгетики, которые нужны тяжелобольным пациентам.

С 2016 года и до июнь 2019 года в России возбудили 79 дел по статье 228.2 УК РФ, в том числе в отношении 29 медицинских работников, следует из пояснительной записки к законопроекту. Пять дел в отношении медиков прекратили на стадии расследования, еще 15 направили в суд (об итогах разбирательств не сообщается).

Общественные организации с 2013 года предлагают декриминализовать работу врачей при назначении наркотических обезболивающих лекарств. Против их предложений ранее выступали силовые ведомства.

Согласно опросу, проведенного фондом помощи хосписам «Вера» в 2017 году, почти 38% врачей считают, что против них могут возбудить дело из-за назначения наркотических средств.