Половина владельцев «контролируемых иностранных компаний» воспользовались предложенным Путиным правом скрыть свою прибыль за 5 миллионов рублей

Примерно половина владельцев «контролируемых иностранных компаний» воспользовалась правом скрыть свою прибыль и не платить НДФЛ в обмен на выплату фиксированных 5 миллионов рублей. Об этом пишет VTimes.

С 2020 года владельцы «контролируемых иностранных компаний» (резиденты РФ, имеющие активы за рубежом) могут не платить налог с их нераспределенной прибыли, а вместо этого заплатить фиксированные 5 миллионов рублей. Предложил ввести такую схему лично президент Владимир Путин. Эксперты, опрошенные The Bell, называли такую систему «подарком для богатейших»: владельцам КИК, использующим схему, не приходится заниматься отчетностью и иметь дело с российскими налоговыми службами.

По данным ФНС, уведомления о переходе на особый налоговый режим без сдачи отчетности подали более 260 человек, а всего «контролируемые иностранные компании» задекларировали 557 бизнесменов.

В общей сложности по такой схеме российский бюджет получит около 1,3 миллиарда рублей. Еще около 4 миллиардов было собрано по обычному механизму.