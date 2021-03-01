В России появился новый дорожный знак видеофиксации нарушений

В России появился новый дорожный знак, предупреждающий о наличии фото- и видеокамер. Соответствующее постановление правительства вступило в силу с 1 марта.

Новый знак представляет из себя белую камеру на синем фоне. Его главное отличие от уже существующего в том, что он будет применяться самостоятельно — в то время как старый знак устанавливался только с другими знаками или со светофорами.

Знаки на трассах будут устанавливаться в 150-300 метрах от зоны контроля видеокамер, а также на въездах в населенные пункты.

Старые знаки утратят свою силу с 1 сентября.

В 2020 году с помощью видеокамер ГИБДД выписала 145 миллионов штрафов. Более 85% из них составляли штрафы за превышение скорости.