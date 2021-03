Умерла бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос

Актриса и певица Анна Кастельянос, известная как Анна Каст, умерла в возрасте 39 лет в Петербурге. О ее смерти первым сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке», эту информацию во «ВКонтакте» подтвердил сотрудник ее тату-студии KastHome Сергей Алиев. Также это подтвердили неназванные источники РИА Новости и ТАСС.

Тело Кастельянос в ее квартире на Рыбацком проспекте 28 февраля обнаружила волонтер, сообщает Пятый канал. По данным Mash, последнее время артистка жаловалась на боли в спине и почти не вставала — она с детства болела , у нее была третья группа инвалидности. По данным анонимного телеграм-канала «112», никаких следов насильственной смерти на ее теле не нашли.

Анна Кастельянос известна как бывшая участница группы Little Big — она выступала в коллективе с момента его основания в 2013 году и до 2016 года. Каст объясняла, что ушла из группы из-за того, что ее концертная деятельность не устраивала родителей некоторых учеников школы, где она тогда работала.

Также Кастельянос снималась в сериалах «Ментовские Войны», «Пером и Шпагой», выступала в постановках театрально-эротического проекта Neverporn, была ведущей на мероприятиях, а также управляла тату-салоном.

Музыканты Little Big опубликовали в соцсетях соболезнования по поводу смерти Анны Кастельянос. «Аня, ты была и остаешься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах. Спасибо за все. Rest in peace, маленький человек с большой историей», — говорится в их заявлении.