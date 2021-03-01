Петербургская учительница русского языка, художница-акционистка и фемактивистка , которую в декабре признали физическим лицом — «иностранным агентом», подала иск к министерству юстиции РФ о признании незаконным этого решения.

Иск подан в Ленинский районный суд Петербурга, говорится в сообщении «Агоры», поступившем в редакцию «Медузы». Интересы Апахончич представляет адвокат «Агоры» Александр Передрук.

Апахончич заявила в иске, что Минюст нарушил нормы российских законов и международного права, когда включил ее в список СМИ — «иностранных агентов». Активистка считает, что это нарушает принцип равенства, гарантированный Конституцией, а также ее права на свободу выражения мнения и на уважение частной жизни.

Апахончич утверждает, что никогда не получала денежные средства и иное имущество из иностранных источников для того, чтобы создавать или распространять сообщения или материалы как СМИ-«иноагент» — именно на этом основании людей могут включить в список «иностранных агентов». Она требует, чтобы Минюст в суде доказал обратное.

Дарья Апахончич стала одним из первых граждан России, включенных в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агентства». О соответствующем решении Минюста стало известно в декабре 2020 года.

В конце 2019 года Госдума приняла закон, позволяющий включить физических лиц в реестр СМИ — «иностранных агентов». Человеку могут присвоить такой статус, если он получает любое иностранное финансирование и распространяет «предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы», в том числе в интернете.

Человек, включенный в реестр «иностранных агентов», должен в обязательном порядке создать юридическое лицо, с которым сможет взаимодействовать Минюст, а также маркировать свои материалы. За нарушение грозит административная ответственность.

В декабре 2020 года Госдума приняла закон, позволяющий признавать «иностранным агентом» любого человека, который «осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного государства» или ведет целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ.