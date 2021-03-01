«У нас другие данные». Кремль не согласился с вероятностью протестов из-за роста цен

В Кремле считают неверными выводы аналитиков агентства Bloomberg, причисливших Россию к «горячим точкам», где из-за роста цен на продовольствие вероятны протесты населения. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что касается этой публикации, мы с ней не согласны. У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, считаем неверными… То, что многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону, в сторону их уменьшения, — это очевидно. Это произошло во всем мире. Но то, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, вот с этим мы не согласны.

28 февраля Bloomberg опубликовал материал, в котором перечислил пять «горячих точек» на мировом рынке продовольствия. По мнению аналитиков агентства, это Россия, Бразилия, Нигерия, Турция и Индия — крупнейшие страны со средним уровнем дохода населения, где расходы на еду занимают большую часть потребительской корзины.

В министерстве экономического развития РФ в ответ на публикацию Bloomberg заявили, что подобная аналитика носит спекулятивный характер. В министерстве промышленности и торговли в свою очередь сказали, что предпосылок для резкого изменения цен сейчас нет.

«Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключен, фундаментальных предпосылок для резкой разбалансировки рынка в ценовом плане также нет — у российского правительства достаточно инструментов, чтобы вовремя отреагировать, если ситуация будет этого требовать», — ответили в Минпромторге.