Bloomberg: Россия входит в пятерку стран, где рост цен на продукты может спровоцировать недовольство населения

Аналитики агентства Bloomberg составили список стран, где рост цен на продовольствие может вызвать недовольство населения.

Всего в мире, считают аналитики, существует пять таких «горячих точек». Помимо России, это — Бразилия, Нигерия, Турция и Индия — крупнейшие страны со средним уровнем дохода населения, где расходы на еду занимают большую часть потребительской корзины.

Происходящее в этих «горячих точках» может оказать влияние на весь мир, указывают аналитики Bloomberg, а правительства таких стран находятся под особенным давлением, вынуждающим их действовать немедленно.

Так, в России еще свежи воспоминания о растущих ценах и пустых полках магазинов постсоветского времени. На фоне снижения популярности и акций с требованием освободить Алексея Навального, президент РФ Владимир Путин с осторожностью относится к политическим последствиям, которые может иметь рост цен на продовольствие, пишет Bloomberg.

Аналитики агентства напоминают, что Россия недавно ввела квоты на экспорт зерна и госрегулирование цен на подсолнечное масло и сахар, которые резко подорожали. Однако такие искусственные ограничения, предупреждают они, могут привести к росту инфляции.

Россия, считает старший научный сотрудник американского центра Peterson Institute for International Economics Каллен Хендрикс, может «продемонстрировать настоящую политическую мобилизацию вокруг цен на продукты».

«Авторитарные государства, как правило, более терпимы к протестам „из-за проблем кухонного стола“, чем к кампаниям против коррупции и авторитаризма, но „арабская весна“ показала, что первое может очень быстро перейти во второе», — заявил он.