Российский фонд фундаментальных исследований отменил свой самый массовый конкурс для ученых

Российский фонд фундаментальных исследований ( ) отменил свой конкурс проектов фундаментальных научных исследований. Новость об этом опубликована на сайте РФФИ.

В соответствии с решением правительства РФ от 12 февраля 2021 года конкурс проектов фундаментальных научных исследований («а») отменен. На основании этого решения дальнейший прием заявок на конкурс прекращен. Поступившие заявки останутся без рассмотрения.

Этот конкурс — самый массовый из грантовых конкурсов РФФИ. Традиционно прием заявок на него открывался не позже июня, но в июне 2020 года конкурс не объявили, из-за чего профсоюз работников Российской академии наук (РАН) обращался к президенту Владимиру Путину.

В РФФИ объяснили задержку в том числе финансовыми проблемами. Конкурс был объявлен лишь в конце сентября. При этом у него ужесточились некоторые правила, что вызывало критику со стороны . Члены клуба предложили вернуть конкурсу прежний формат и увеличить его финансирование.

В 2019 году стало известно, что в правительстве обсуждают реогранизацию научных фондов, в том числе РФФИ и Российского научного фонда. Сообщалось, что речь может идти о ликвидации РФФИ, что вызвало беспокойство РАН. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заверил, что РФФИ будет сохранен, но его грантовые программы «актуализируют».

В ноябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что РФФИ будет присоединен к Российскому научному фонду. В научном сообществе высказали опасения, что это лишит ученых дополнительного источника финансирования. Минобрнауки пообещало, что в новом фонде сохранятся все самые востребованные программы.

2021 год в России объявлен годом науки и технологий.