«Наша власть слишком мало советуется с учеными». Академия наук обратится в правительство из-за планов ликвидации РФФИ

Президиум Российской академии наук (РАН) обратится в правительство в связи с планами по реогранизации Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского научного фонда (РНФ). Такое решение принято на заседании президиума академии, сообщает ТАСС.

«В СМИ появились сообщения, что существует план ликвидации . В самой академии такого документа нет. <…> Это вызывает двойное недоумение, потому что ученые обсуждают вопросы о развитии фундаментальных исследований и без РАН решают этот вопрос», — заявил на заседании президент академии Александр Сергеев.

Отвечая на вопросы журналистов, Сергеев высказал мнение, что «наша власть слишком мало советуется с учеными, когда принимает решение о различных путях развития науки».

«У нас есть два научных фонда, которые занимаются финансированием научных исследований и [почему-то] их нужно объединить и сделать в один фонд. Необходимо исключить дублирование, но ученые могут из разных источников получать финансирование своей работы, и поэтому их исследования не умирают», — сказал Сергеев.

О том, что в правительстве обсуждают реогранизацию научных фондов, в том числе Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда, 5 сентября заявил помощник президента Андрей Фурсенко.

По его словам, это должно решить вопрос дублирования деятельности двух фондов. Источник РИА Новости заявил, что речь может идти о ликвидации РФФИ.

Фурсенко утверждал, что в обсуждении судьбы РФФИ участвует научное сообщество, но президент РАН Александр Сергеев заявил, что его к дискуссии не приглашали.