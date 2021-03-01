Прокуратура сочла реабилитацией нацизма слова профессора Владимира Матвеева, отрицавшего холокост

Прокуратура Ленинградской области по итогам проверки пришла к выводу о том, что высказывания профессора Владимира Матвеева, отрицавшего холокост, реабилитируют нацизм. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, Матвеев «публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором международного военного трибунала».

В прокуратуре сообщили, что передали материалы в СК для решения вопроса о возбуждении дела по о реабилитации нацизма.

В конце января Матвеев на вебинаре для руководителей школ Ленинградской области прочитал доклад, в ходе которого называл данные об убийстве шести миллионов евреев в годы Второй мировой войны «мифом» и утверждал, что газ «циклон Б» в газовых камерах использовался для дезинфекции. В слайдах его презентации содержались высказывания «холокост — позитивное явление» и «иудаизм считает, что это [холокост] хорошо».

После вебинара руководство Северо-Западного института управления РАНХиГС приняло решение прекратить сотрудничество с Матвеевым. Также его уволили из СПбГЭУ.

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