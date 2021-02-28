В Apple Pay добавят карты «Мир»

Платежная система «Мир» 27 апреля предоставит банкам возможность добавлять карты «Мир» в сервис Apple Pay. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, разосланный платежной системой в банки.

Каждый банк, следует из документа, сам будет устанавливать для своих клиентов срок, когда они смогут привязать карты «Мир» к кошельку Apple.

В Национальной системе платежных карт — операторе «Мира» — изданию подтвердили, что работают над внедрением Apple Pay для клиентов, но не стали сообщать какие-либо подробности.

В Промсвязьбанке, ВТБ и Газпромбанке, в свою очередь, сообщили, что готовятся к подключению карт «Мир» к Apple Pay.

Национальная платежная карта «Мир» разработана в рамках Национальной системы платежных карт, запущенной на фоне введенных в 2014 году в отношении России санкций. На карту «Мир» переводят зарплаты госслужащих, пенсии, стипендии и социальные выплаты. По данным НСПК на 1 января 2020 года, с начала эмиссии россиянам было выдано около 95 миллиона таких карт.

В 2020 году Россия стала второй среди всех стран мира по количеству пользователей платежной системы Apple Pay.

У НСПК есть собственное приложение бесконтактной оплаты — Mir Pay. Также карты «Мир» можно подключать и к мобильному кошельку Samsung Pay.