Россия вышла на второе место в мире по числу пользователей Apple Pay

В 2020 году Россия стала второй среди всех стран мира по численности пользователей платежной системы Apple Pay. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к двум компаниям — партнерам международных платежных систем.

Первыми по количеству подписчиков Apple Pay в мире являются США, на третьем месте — Великобритания. В российском представительстве Apple эту информацию газете не прокомментировали. Сама компания не публикует статистику по использованию своей платежной системы.

По данным источников «Ведомостей», в России активно 20-25 миллионов айфонов, поддерживающих Apple Pay. Платежи также можно осуществлять с помощью часов Apple Watch, планшетов iPad и компьютеров iMac. Как утверждает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников, практически все россияне, у кого есть iPhone с поддержкой Apple Pay, пользуются этой функцией.

По оценкам компании Loop Ventures, к сентябрю 2020 года во всем мире насчитывалось 507 миллионов пользователей Apple Pay.