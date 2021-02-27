В Москве началась акция памяти Бориса Немцова

В Москве проходит акция памяти российского политика Бориса Немцова, в 2015 году на Большом Москворецком мосту. Об этом сообщает ТАСС.

По оценке агентства, на мосту собрались около сотни человек, включая волонтеров и журналистов. Пришедшие возлагают цветы к месту гибели Немцова. Волонтеры раздают им маски. Полицейские стоят неподалеку, но не вмешиваются, передает корреспондент «Медузы».

На акцию пришли, в частности, глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович и глава партии «Парнас» Михаил Касьянов. Несколкьо часов назад цветы к месту гибели Немцова возложили послы США, Великобритании и Латвии.

Также акции памяти политика прошли в Новосибирске и Иркутске. В Петербурге акция проходит на Троицкой площади; жители города цветы и фотографии Немцова к Соловецкому камню. У площади выставили ограждения, там дежурят десятки силовиков.

Последние несколько лет в Москве ежегодно проходили марши памяти Бориса Немцова — первый из них состоялся через несколько дней после убийства политика. В 2021 году из-за пандемии коронавируса организаторы отказались от марша, попросив мэрию не мешать возложению цветов.