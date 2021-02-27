Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова задержали во время командировки в Хабаровск, сообщили издания Sakh.com и РИА «Сахалин-Курилы». Эту информацию подтвердили источники «Ведомостей», ТАСС и РИА Новости.

По информации Sakh.com, Пашову предъявили обвинение по уголовным делам , который перед отъездом из России якобы переписал свои активы на Пашова. О каких именно делах идет речь, издание не уточнило. РИА «Сахалин-Курилы» сообщило, что задержание депутата может быть связано с уклонением от уплаты таможенных платежей.

Предполагается, что Пашов будет содержаться в СИЗО Хабаровска, а затем его этапируют на Сахалин.

В сентябре 2020 года Дмитрий Пашов возглавил рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России по версии журнала Forbes.

Пашов является владельцем компании по добыче краба «Монерон». Ее основал Олег Кан. Как считает Следственный комитет, Кан остался бенефециаром компании и после отъезда из России.

Весной 2020 года долю в «Монероне» и «Курильском универсальном комплексе» — еще одной компании, основанной Каном, — хотела купить ведущая Ксения Собчак. Ей пришлось отказаться от сделки из-за ареста имущества компаний.

Читайте также

Ксения Собчак вложила миллионы долларов в крабовый бизнес, но сделку остановил суд. В дело вмешалась мать Собчак сенатор Людмила Нарусова, и все стало еще хуже

Читайте также

Ксения Собчак вложила миллионы долларов в крабовый бизнес, но сделку остановил суд. В дело вмешалась мать Собчак сенатор Людмила Нарусова, и все стало еще хуже