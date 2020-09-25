Ксения Собчак вышла из крабового бизнеса. Она вложила миллионы долларов, но не смогла зарегистрировать право на долю в двух компаниях

Телеведущая Ксения Собчак и супруга бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева, Елена Соглаева, отказались от покупки двух дальневосточных компаний по добыче крабов, сообщили «Ведомости».

23 сентября Собчак и Соглаева расторгли договоры купли-продажи долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон», которые входят в группу «Монерон». Ксения Собчак, Игорь Соглаев и владелец «Монерона» Дмитрий Пашов это подтвердили.

Налоговая служба не смогла зарегистрировать договоры купли-продажи из-за ареста имущества компаний, рассказал Соглаев. Собчак также сообщила о проблемах с регистрацией.

В марте Собчак и Соглаева договорились о покупке 40% и 10% долей в компаниях соответственно. Собчак оценивала сумму сделки в миллионы долларов. Уже тогда налоговая служба отказалась закрыть сделку, поскольку на активы компаний наложили судебный арест.

Первоначально имущество компаний арестовали из-за расследования дела бизнесмена , которого СМИ называют «крабовым королем». После того, как мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова, пожаловалась главе Верховного суда на арест, апелляционный суд в июле отменил обеспечительные меры. Но затем имущество двух компаний вновь арестовали — по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше четырех миллиардов рублей.