Суд снял арест с крабовых компаний, купить которые планировала Ксения Собчак. На арест главе Верховного суда жаловалась мать телеведущей, сенатор Людмила Нарусова
Сахалинский областной суд отменил решения суда низшей инстанции об аресте активов компаний «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон», пишут «Ведомости».
КУК и «Монерон» занимаются добычей крабов, их связывают с находящимся в розыске бизнесменом Олегом Каном. Ранее сообщалось, что долю в 40% в этих компаниях планировала приобрести телеведущая Ксения Собчак, однако из-за судебного ареста, наложенного в конце марта, сделка закрыта не была.
Компании КУК и «Монерон» входят в ГК «Монерон», основанную «крабовым королем» Олегом Каном. Российские правоохранительные органы подозревают компании Кана в занижении стоимости крабов при экспорте в 2014–2015 годах, а самого бизнесмена — в контрабанде и причастности к убийству рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 году. Кан, уехавший из России, заочно арестован.
В начале апреля мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова пожаловалась на наложенный на КУК и «Монерон» арест главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Нарусова, в частности, заявила, что нет доказательств того, что компании принадлежат Олегу Кану, поэтому, указывала она, оснований для ареста нет.
Кан и сам обращался к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести честное расследование по его делам. «Думаю, мы сделали правильный выбор [пригласив Собчак в крабовый бизнес]. Шум вышел теперь совсем на другой уровень, поэтому надеюсь, что теперь следователи объективно подойдут к нашему вопросу», — говорил бизнесмен.