Россиянин Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам

Россиянин Александр Большунов стал победителем на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает Sports.ru.

Большунов преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежец Симен Крюгер (отставание — 1,1 секунды), третьим финишировал его соотечественник Ханс Кристер Холунн (отставание —1,7 секунды).

В скиатлоне также участвовали еще трое россиян. Иван Якимушкин занял восьмое место, Алексей Червоткин стал 18-м, Евгений Белов — 23-м.

Эта золотая медаль стала первой для российской сборной на текущем чемпионате мира и первым золотом ЧМ в карьере Большунова. До этого он четыре раза становился серебряным призером чемпионатов мира. На Олимпийских играх он трижды завоевал серебро и один раз — бронзу, отмечает ТАСС.

Чемпионат мира в Оберстдорфе начался 25 февраля и продлится до 7 марта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники выступают на ЧМ под названием RSF (Russian Ski Federation) и под флагом Олимпийского комитета России. В случае победы россиян вместо российского гимна должны использовать гимн Международной федерации лыжного спорта.