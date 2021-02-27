«Белый счетчик»: в акции памяти Бориса Немцова в Москве приняли участие более 10 тысяч человек

В акции памяти Бориса Немцова, которая прошла в Москве в шестую годовщину убийства политика, приняли участие более 10 тысяч человек. Это следует из данных движения «Белый счетчик», которое занимается мониторингом количества людей на массовых мероприятиях.

По данным «Белого счетчика», с 11:00 до 21:00 в акции на Большом Москворецком мосту приняли участие 10,1 тысячи человек.

Кроме Москвы, акции памяти Немцова прошли также в других городах России и за границей.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. За его убийство осудили пятерых выходцев из Чечни. Некоторые из обвиняемых дали признательные показания, но затем отказались от них, заявив, что следствие давило на них. Один из обвиняемых погиб при задержании. Заказчик убийства не установлен.

В последние несколько лет в Москве ежегодно проходили марши памяти Бориса Немцова — первый из них состоялся через несколько дней после убийства политика. В 2021 году из-за пандемии коронавируса организаторы отказались от марша, попросив мэрию не мешать возложению цветов.

Акция памяти Немцова в Москве

Это место памяти, горящая рана Тысячи москвичей возложили цветы к месту убийства Бориса Немцова. Репортаж «Медузы»

Акция памяти Немцова в Москве

Это место памяти, горящая рана Тысячи москвичей возложили цветы к месту убийства Бориса Немцова. Репортаж «Медузы»