Шамиме Бегум, которая в 15 лет уехала из Великобритании и примкнула к «Исламскому государству», запретили возвращаться на родину

21-летняя Шамима Бегум, которая еще школьницей уехала из Великобритании и присоединилась к террористической группировке «Исламское государство», не сможет вернуться в страну. Такое решение вынес британский Верховный суд, передает BBC News.

Шамима Бегум родилась в Великобритании. В 2015 году, в 15 лет, она примкнула к «Исламскому государству». В 2019 году журналисты нашли ее в охраняемом лагере в Сирии и взяли интервью. После этого министерство внутренних дел Великобритании лишило Бегум гражданства и запретило возвращаться в страну, сочтя, что она представляет угрозу для национальной безопасности.

Представители Бегум оспорили это решение в суде. В 2020 году Апелляционный суд в Лондоне разрешил женщине вернуться в Великобританию, заявив, что лишь так она сможет рассчитывать на справедливое рассмотрение своей жалобы о лишении гражданства. Это позволяло Бегум выбраться из лагеря в Сирии. Но министерство внутренних дел оспорило решение Апелляционного суда в Верховном суде.

26 февраля Верховный суд отказал Бегум во въезде в Великобританию. Председатель суда лорд Роберт Рид заявил, что право человека на справедливое судебное разбирательство «не перевешивает все другие соображения, такие как безопасность общества». Лорд Рид предложил приостановить разбирательство о лишении Бегум гражданства, пока она не сможет в нем участвовать, не ставя под угрозу общественную безопасность.

История Шамимы Бегум

Британка Шамима Бегум в 15 лет примкнула к «Исламскому государству». Ее лишили гражданства, но теперь разрешили вернуться в страну

История Шамимы Бегум

Британка Шамима Бегум в 15 лет примкнула к «Исламскому государству». Ее лишили гражданства, но теперь разрешили вернуться в страну