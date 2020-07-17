Британка Шамима Бегум в 15 лет примкнула к «Исламскому государству». Ее лишили гражданства, но теперь разрешили вернуться в страну

Laura Lean / AFP / Scanpix / LETA

20-летняя Шамима Бегум — женщина, которая еще школьницей уехала из Великобритании и примкнула к террористической группировке «Исламское государство», — получила разрешение вернуться в страну, чтобы обжаловать решение властей о лишении ее гражданства. Апелляционный суд в Лондоне пришел к выводу, что, только находясь в Великобритании, Бегум сможет реализовать свое право на справедливое рассмотрение апелляции.

Родственники Бегум приветствовали решение суда. Министерство внутренних дел Великобритании, которое отвечает за вопросы миграции и которое отобрало у Бегум гражданство, заявило о намерении подать протест.

«Би-би-си» пишет, что решение Апелляционного суда обязало британские власти помочь Бегум выбраться из лагеря беженцев в Сирии, где она находится. При этом по прибытии в Великобританию Бегум снова могут заключить под стражу из-за связи с террористами. «Она не боится предстать перед британским правосудием, она приветствует это. Но лишение ее гражданства без возможности оправдаться не являлось правосудием», — заявил адвокат женщины Дэниел Фернер.

Шамима Бегум примкнула к ИГ в 15 лет. В Сирии она родила троих детей. Все они умерли

Шамима Бегум родилась в Великобритании, ее родители — эмигранты из Бангладеш. В 2015 году она вместе с двумя одноклассницами сбежала в Сирию, чтобы присоединиться к «Исламскому государству». В то время Бегум было всего 15 лет. Вскоре после побега она вышла замуж за боевика ИГ, приехавшего в Сирию из Нидерландов. Из двух ее одноклассниц одна погибла во время бомбежки, судьба второй неизвестна.

В феврале 2019 года журналисты The Times нашли Бегум в лагере беженцев. Она попала туда после того, как ее мужа взяли в плен. Бегум была на девятом месяце беременности и рассказала, что уже потеряла двоих детей (третий ее ребенок тоже позднее умер). Молодая женщина заявила, что не жалеет о присоединении к ИГ, но просит прощения и хочет вернуться домой. Министерство внутренних дел Великобритании отказало ей в возвращении и лишило гражданства.

Основанием для этого стал закон, позволяющий аннулировать британское гражданство «ради общественного блага». Его можно применять лишь к людям, у которых есть гражданство другой страны, а у Бегум его не было. Представители Бегум подали апелляцию, но проиграли. В июне 2019 года суд пришел к выводу, что Бегум может считаться гражданкой Бангладеш, так как там родились ее родители. Но власти Бангладеш заявили, что Бегум не имеет гражданства страны, не просила его, а если бы и просила, ей бы все равно отказали.

Если Бегум вернут гражданство, этого смогут добиваться пособники террористов

Разрешение на въезд в Великобританию, которого добилась Бегум, еще не означает, что ей вернут гражданство: ее апелляцию будет рассматривать тот же суд, который в прошлом году признал лишение гражданства законным. Но противники возвращения Бегум в Великобританию считают, что если женщину впустят, она найдет способ остаться в стране на неопределенный срок. «Если мисс Бегум вернется в нашу страну, ее невозможно будет выдворить», — заявил бывший министр внутренних дел Саджид Джавид, который лишил Бегум гражданства.

Источники в спецслужбах Великобритании утверждают, что женщина активно участвовала в деятельности ИГ, в частности, шила жилеты для террористов-смертников. Существует и еще одно опасение: если Бегум одержит победу в суде, это может стать прецедентом для других лишенных гражданства «ради общественного блага». Их около 150 человек, среди них есть и сторонники джихадистов.

Западные страны не хотят принимать назад беженцев из Сирии. Их сложно привлечь к суду

Великобритания — не единственная страна, которая не хочет принимать назад людей, когда-то сбежавших в ИГ. В возвращении им часто отказывают и другие западные страны (исключения делают в основном для детей). Лидером программы репатриации называли Россию, где из Сирии возвращают женщин и детей при поддержке руководства Чечни. Директор ФСБ Александр Бортников критиковал эту практику: «Не секрет, что эти женщины и даже дети используется главарями террористов в качестве вербовщиков, террористов-смертников, связников».

По словам директора Международного центра изучения радикализации и политического насилия при Королевском колледже в Лондоне Шираза Махера, нежелание Запада принимать назад сторонников ИГ обусловлено тем, что против них трудно собрать доказательства. В итоге суды могут назначать им небольшие сроки или вовсе выносить оправдательные приговоры. Это грозит общественным осуждением и ростом террористической угрозы.

Но оставлять сторонников ИГ в лагерях беженцев в Сирии — тоже плохое решение, считает Махер. Во-первых, там в ужасных условиях живут в том числе дети, которые ни в чем не виноваты. Во-вторых, из лагерей регулярно совершают побеги. «Возвращать сторонников ИГ домой явно трудно и опасно. Но оставлять их в Сирии тоже проблематично, потому что они могут сбежать, и мы упустим их из виду», — заявил эксперт.

Ольга Корелина