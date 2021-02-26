Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подтвердил, что политик Алексей Навальный этапирован из СИЗО в Москве в колонию.

«Я гарантирую, что никакой угрозы его здоровью и жизни не существует», — сказал глава ФСИН (цитата по ТАСС).

В какую именно колонию отправили Навального, Калашников не сказал, переадресовав этот вопрос защите и родственникам политика. «Он по решению суда убыл там, где он должен сейчас находиться, все сделано в рамках закона», — сообщил глава ФСИН.

В колонии, по словам Калашникова, Навальный «будет содержаться в условиях абсолютно нормальных». «Режим, надзор и контроль будет обеспечен ему на сто процентов. Навальный, если пожелает, будет привлечён к производственной деятельности», — заявил глава ФСИН (цитата по «Интерфаксу»).

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Мосгорсуд 20 февраля признал приговор законным, после чего он вступил в силу. С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, Навальный должен будет провести в колонии два с половиной года.

25 февраля адвокаты Навального сообщили, что политика увезли из СИЗО. В московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) тогда рассказали, что политика этапировали в колонию, но в какую именно — неизвестно.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от властей России освободить Навального, указав в своем решении, что жизни политика угрожает опасность. Россия требование ЕСПЧ не выполнила.

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