О Бивисе и Баттхеде снимут новый фильм. Он выйдет в сервисе Paramount+

Телеканал Comedy Central снимет новый полнометражный анимационный фильм о Бивисе и Баттхеде. Об этом было объявлено на презентации для инвесторов, посвященной запуску нового стримингового сервиса Paramount+.

Про фильм, который выйдет эксклюзивно в Paramount+, рассказали сами Бивис и Баттхед в ролике, стилизованном под звонок в Zoom. Название и сроки выхода картины пока неизвестны.

An Announcement from Beavis and Butt-Head Comedy Central

Сервис Paramount+ запустится 4 марта. Изначально он будет доступен в США, странах Латинской Америки, Северной Европе и Австралии.

Помимо прочего в планах Paramount+ перезапуск шоу MTV «Unplugged» и «Yo! MTV Raps», а также программы «Behind the Music» канала VH1. Также обещано новое шоу лидера Foo Fighters Дэйва Грола и его мамы Вирджинии, посвященное матерям, воспитавшим известных музыкантов.

«Бивис и Баттхед» — мультсериал для взрослых о двух американских подростках, созданный Майком Джаджем и выходивший на канале MTV. С 1993-го по 1997 год в эфир вышли семь сезонов сериала. Кроме того, в 1996 году выходил полнометражный фильм «Бивис и Баттхед уделывают Америку».

В 2011 году сериал перезапускали на один, восьмой сезон. В июле 2020 года было объявлено, что у сериала о приключениях Бивиса и Баттхеда выйдут еще два сезона.